Новые световые проекции украсят фасады зданий Петербурга

Для световых инсталляций применяется техника отечественного производства.

На площади Ломоносова 28 марта откроется выставка под открытым небом, в которой будут представлены новые световые инсталляции на фасадах исторических зданий. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На здании Министерства народного просвещения, где находятся КГИОП и КГА, будут включены световые проекции, посвященные творчеству великих зодчих Николая Бенуа, Ивана Коробова, Николая Львова, Саввы Чевакинского.

Фасад здания Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой на площади Ломоносова дополнит световая проекция, посвященная приме-балерине Мариинского театра Матильде Кшесинской.

Также в честь 155-летия со дня рождения Максима Горького световая проекция с его портретом появится на доме 26-28 по Каменноостровскому проспекту.

Ранее праздничные световые открытки украсили петербургские фасады зданий к Международному женскому дню.

Фото: Смольный