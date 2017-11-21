Новые светофоры установили в двух районах Петербурга

Специалисты обезопасили пешеходные переходы на перекрёстке проспекта Обуховской Обороны и переулка Ногина, а также у дома №162 по Московскому шоссе.

В Невском и Московском районе Петербурга обновили светофоры. Как сообщила пресс-служба городского комтранса, специалисты обезопасили пешеходные переходы на перекрёстке проспекта Обуховской Обороны и переулка Ногина, а также у дома №162 по Московскому шоссе.

Последний из упомянутых светофоров поможет жителям Московского района уверенно переходить дорогу от остановки общественного транспорта. Задачей светофора в Невском районе станет регулировка подхода к саду "Фонтанчик". Также он поможет безопасно добраться в Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер и пятый корпус СПбГИК.

Ранее мы сообщили о том, что на Товарищеском проспекте в Петербурге установили светофор.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха