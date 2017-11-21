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Новые светофоры установили в двух районах Петербурга
Сегодня, 15:56
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Новые светофоры установили в двух районах Петербурга

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Специалисты обезопасили пешеходные переходы на перекрёстке проспекта Обуховской Обороны и переулка Ногина, а также у дома №162 по Московскому шоссе.

В Невском и Московском районе Петербурга обновили светофоры.  Как сообщила пресс-служба городского комтранса, специалисты обезопасили пешеходные переходы на перекрёстке проспекта Обуховской Обороны и переулка Ногина, а также у дома №162 по Московскому шоссе.

Последний из упомянутых светофоров поможет жителям Московского района уверенно переходить дорогу от остановки общественного транспорта. Задачей светофора в Невском районе станет регулировка подхода к саду "Фонтанчик". Также он поможет безопасно добраться в Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер и пятый корпус СПбГИК.

Ранее мы сообщили о том, что на Товарищеском проспекте в Петербурге установили светофор.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха

Теги: новые светофоры, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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