72 светофора в Петербурге оборудуют секциями для предупреждения водителей о пешеходах

Бело-лунные изображения уже появились на 66 светофорах в Северной столице.

За 2023 год на 72 перекрёстках в Петербурге планируют установить дополнительные секции для светофоров, которые будут оповещать водителей о приближении пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Бело-лунное изображение указывает на наличие пешеходного перехода за поворотом. Опознавательные знаки уже появились на 66 светофорах в Северной столице. Увеличение их количества будет проходить в рамках профильной программы по снижению числа ДТП.

Также транспортное ведомство проводит мероприятия по разделению времени движения транспортных и пешеходных потоков. Так, специальные пешеходные фазы, позволяющие без опасений переходить проезжую часть, созданы на 33 аварийных адресах города.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы 9,5 млн раз нарушили ПДД за год.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха