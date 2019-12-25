Новые светофоры в Петербурге установят более чем на 500 адресах

При выборе мест в дирекции по организации дорожного движения руководствовались обращениями петербуржцев, районных администраций и активистов.

В Северной столице планируют установить новые светофоры на 537 адресах. Инициативу будут реализовывать в рамках адресной программы. Об этом сообщил заместитель директора Дирекции по организации дорожного движения города Сергей Зайченков.



Руководитель подчеркнул, что при выборе мест установки ведомство руководствовалось непосредственно обращениями горожан, а также заявлениями ГИБДД, районных администраций и активистов. Для этого были обработаны все поступившие в Дирекцию сообщения, письма и звонки и проведены транспортные обследования. По словам Зайченкова, в подавляющем большинстве случаев просьбы об установке светофора удовлетворяли.

Как уточнил представитель Дирекции, проектирование одного светофорного объекта занимает до 2-х лет. На данный момент на территории Петербурга установлено 1776 светофоров.

Ранее мы сообщили о том, что в июле в Петербурге камеры зафиксировали почти 800 тысяч нарушений ПДД.

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