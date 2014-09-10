В июле в Петербурге камеры зафиксировали почти 800 тысяч нарушений ПДД

В Северной столице за безопасностью на дорогах следят 600 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных комплекса.

Более 792 тысяч нарушений ПДД зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Петербурге в июле. Из них 739 тысяч (93%) составили превышения скорости, 39 тысяч (5%) – проезд на запрещающий сигнал светофора (включая стоп-линию), и 13 тысяч (2%) – движение либо остановка на полосе, предназначенной для общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В Северной столице за безопасностью на дорогах следят 600 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 120 мобильных и 44 передвижных комплекса.

По данным ГИБДД, за полгода дорожно-транспортная обстановка в городе характеризуется снижением количества ДТП с пострадавшими на 17,7% и смертности на 41,9% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Фото: пресс-служба Комитета по информатизации и связи