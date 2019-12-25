Новые спортивные комплексы появятся в Мурино и Токсово

Объекты достроят к 2023 году.

В Мурино и Тосно прошли согласование 2 проекта спорткомплексов, которые будут возведены к 2023 году. Инициативу выдвинула компания "Аврора". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко рассказал о процессе строительства. Ленинградская область выделила земельные участки, в то время как инвестор подготовит проектную документацию. Таким образом, будут снижены затраты уже на этапе эксплуатации.

Отметим, что тосненский спортивный комплекс будет иметь площадь 7,5 тысяч квадратных метров. В нем разместят ледовую арену, игровую площадку, залы для групповых занятий, медкабинет и иные помещения. Общая сумма строительства обойдется в 746 миллионов рублей.

Площадь объекта в Мурино составит практически 15 тысяч квадратных метров. Там будут находиться 2 ледовые арены для фигурного катания и хоккея, бассейн для взрослых, спортивный зал, 4 зала для оздоровительных занятий, медкабинет, конференц-зал. Всего на проект будет выделено 1,6 миллиардов рублей.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области