Новые социальные объекты появятся в Каменке и других кварталах

Три школы и три детсада появятся в районе.

Приморский район Петербурга ждет масштабное социальное строительство в 2026 году. В планах администрации — ввести в эксплуатацию три общеобразовательные школы, три дошкольных учреждения, а также новую поликлинику и стоматологическую клинику. О перспективах развития самого густонаселенного района города рассказали в пресс-службе местной администрации по итогам отчета главы района Богдана Заставного перед вице-губернатором Кириллом Поляковым.

На встрече 20 февраля руководитель района представил итоги работы за 2025 год и поделился амбициозными планами на текущий год. Вице-губернатор высоко оценил достигнутые результаты, особо отметив успешную реализацию национальных проектов и выполнение стратегических задач развития Северной столицы на территории Приморского района.

Минувший год принес жителям района заметные улучшения транспортной доступности. Открытие станции "Новая Лахта" разгрузило пассажиропоток, а появление выделенной полосы для общественного транспорта существенно сократило время в пути для тысяч горожан. Кроме того, стартовало проектирование современного парка на 400 автобусов в локации "Каменка", что в будущем должно окончательно решить проблему перевозок в этом быстрорастущем микрорайоне.

Финансовые показатели района впечатляют: бюджет Приморского района превысил 33 миллиарда рублей, причем колоссальная доля — 88 процентов — направлена на социальную сферу. Благодаря такому подходу в 2025 году удалось ввести в строй 10 образовательных объектов и открыть новые медицинские учреждения.

Инвесторы обеспечили Петербург социальной инфраструктурой: итоги работы Управления строительными проектами.

Фото: freepik