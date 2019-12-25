Новые случаи коронавируса зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленобласти

Список зараженных пополнили граждане из 7 районов.

По состоянию на пятницу, 14 августа, у жителей 20 населенных пунктов в 7 районах Ленинградской области был обнаружен коронавирус. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, деревни Старая, Янино-1, поселка имени Свердлова, Сертолово, Кудрово, Коммунара, Нового Света, Монделево, Волхова, Старой Ладоги, Тихвина, поселка Царыцино озеро, Бегуниц, Каменногорска, Кингисеппа, Киришей, Малого Карлино, Сланцев, Радофинниково.

Напомним, что за сутки в регионе не выявлено ни одного летального случая.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19.

Фото: Piter.TV