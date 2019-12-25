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Новые случаи коронавируса зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленобласти
Сегодня, 15:01
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lizapoluda

Новые случаи коронавируса зафиксированы в 20 населенных пунктах Ленобласти

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Список зараженных пополнили граждане из 7 районов.

По состоянию на пятницу, 14 августа, у жителей 20 населенных пунктов в 7 районах Ленинградской области был обнаружен коронавирус. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, деревни Старая, Янино-1, поселка имени Свердлова, Сертолово, Кудрово, Коммунара, Нового Света, Монделево, Волхова, Старой Ладоги, Тихвина, поселка Царыцино озеро, Бегуниц, Каменногорска,  Кингисеппа, Киришей, Малого Карлино, Сланцев, Радофинниково.

 

Напомним, что за сутки в регионе не выявлено ни одного летального случая.

 

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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