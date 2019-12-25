Новые случаи коронавируса зафиксированы в 15 населенных пунктах Ленобласти

По состоянию на среду, 12 августа, у жителей 15 населенных пунктов в 7 районах Ленинградской области был обнаружен COVID-19. Наибольшее количество случаев пришлось на Всеволожский и Гатчинский районы. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Так, тест показал положительный результат у жителей Бокситогорска, Волхова, Всеволожска, Кудрово, Сертолово, поселка имени Морозова, деревни Старая, Юкк, Стеклянного, Гатчины, Семрино, Мыза-Ивановки, Бестоголово, Назии, Тихвина.
Отметим, что за сутки не было зафиксировано ни одного случая заболевания в 10 районах - Волосовском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском.
Ранее мы рассказали о том, что в В Ленобласти за последние сутки выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
Фото: Piter.TV
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