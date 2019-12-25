Новые случаи коронавируса зафиксированы в 15 населенных пунктах Ленобласти

Самый большой прирост по-прежнему отмечается во Всеволожском и Гатчинском районах.

По состоянию на среду, 12 августа, у жителей 15 населенных пунктов в 7 районах Ленинградской области был обнаружен COVID-19. Наибольшее количество случаев пришлось на Всеволожский и Гатчинский районы. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, тест показал положительный результат у жителей Бокситогорска, Волхова, Всеволожска, Кудрово, Сертолово, поселка имени Морозова, деревни Старая, Юкк, Стеклянного, Гатчины, Семрино, Мыза-Ивановки, Бестоголово, Назии, Тихвина.

Отметим, что за сутки не было зафиксировано ни одного случая заболевания в 10 районах - Волосовском, Выборгском, Кингисеппском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском, Тосненском.

Ранее мы рассказали о том, что в В Ленобласти за последние сутки выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV