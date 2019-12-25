Новые случаи коронавируса выявлены в 21 населенном пункте Ленобласти

Зараженных не прибавилось в 7 районах.

По состоянию на четверг, 6 августа,COVID-19 был обнаружен у жителей 21 населенного пункта в 10 районах Ленинградской области. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так, тест показал положительный результат у жителей Пикалево, Волосово, Всеволожска, Кудрово, Сертолово, поселка имени Свердлова, Стеклянного, Озерков, Гатчины, Никольского, Черново, Мыза-Ивановки, Ивангорода, Киришей, Назии, Новоселья, Гостилиц, Куттузи, Лебяжья, Сланцев, Тихвина.

Ни одного случая за прошедшие сутки не зафиксировано в Волховском, Выборгском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Приозерском и Тосненском районах.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 31 новый случай заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV