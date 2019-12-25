Новые случаи коронавируса выявлены в 15 населенных пунктах Ленобласти

В общей сложности заболели 6685 граждан.

По состоянию на четверг, 27 августа, у жителей 15 населенных пунктов 47-ого региона была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Пикалево, Волхова, Всеволожска, Кудрово, деревни Старая, Янино-1, Выборга, Гатчины, Войсковиц, Захонье-2, Межников, Ивангорода, Горбунков, Приозерск, Орехово-Северного.

В общей сложности за время эпидемии заболели 6685 граждан.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев COVID-19.0

Фото: Piter.TV