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Новые случаи коронавируса выявлены в 15 населенных пунктах Ленобласти
Сегодня, 12:52
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Новые случаи коронавируса выявлены в 15 населенных пунктах Ленобласти

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В общей сложности заболели 6685 граждан.

По состоянию на четверг, 27 августа, у жителей 15 населенных пунктов 47-ого региона была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Пикалево, Волхова, Всеволожска, Кудрово, деревни Старая, Янино-1, Выборга, Гатчины, Войсковиц, Захонье-2, Межников, Ивангорода, Горбунков, Приозерск, Орехово-Северного.

 В общей сложности за время эпидемии заболели 6685 граждан.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев COVID-19.0

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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