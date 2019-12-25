За последние сутки в Ленобласти выявили 29 новых случаев COVID-19

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Прирост новых заболевших за сутки составил 0,4%. Это является одним из самых положительных показателей в России. Кроме того, 27 человек был выписан по выздоровлению, 5 человек умерли

Всего с начала пандемии коронавирусом в Ленобласти, по официальной статистике, заболели 6685 человек, 79 умерли, 4511 выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть заняла место в рейтинге 10 регионов с профицитным бюджетом за последние полгода.

Фото: Piter.TV