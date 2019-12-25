Новые случаи коронавируса выявили в восьми районах Ленобласти

Заразились жители 19 населенных пунктов.

По состоянию на среду, 9 сентября, в 19 населенных пунктах 8 районов Ленинградской области зафиксировано 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Отметим, что наибольшее количество зараженных обнаружено во Всеволожском районе.

Тест показал положительный результат у жителей Волхова, Бережков, Всеволожска, Мурино, Кудрово, Воейково, Кузьмоловского, Романовки, поселка имени Свердлова, Красной Зари, Дубровки, Киссолово, Тормы, Киришей, Военного городка №5, Пятиречья, Сланцев, Старополья, Тихвина.

Ранее мы рассказали о том, что в России зафиксировано 5 218 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV