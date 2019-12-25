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Новые случаи коронавируса выявили в 18 населенных пунктах Ленобласти
Сегодня, 11:43
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Новые случаи коронавируса выявили в 18 населенных пунктах Ленобласти

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Больше всего заболевших за сутки зафиксировано во Всеволожске.

За прошедшие сутки на территории Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом в области, их обнаружили в 18 населенных пунктах.

COVID-19 нашли у жителей деревни Бегуницы Волосовского района, города Волхов, Всеволожска (5 человек), Кудрово, деревни Старая,  Хиврости, поселка Пески, Выборга, Селезнево, Гатчины,  Вырицы, Коммунара, Киришей, село Шум, поселка Новоселье, деревни Горбунки, Лопухинки и Кривко. 

За сутки 27 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, новые случаи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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