Новые случаи коронавируса выявили в 18 населенных пунктах Ленобласти

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано во Всеволожске.

За прошедшие сутки на территории Ленобласти выявили 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщил оперштаб по ситуации с коронавирусом в области, их обнаружили в 18 населенных пунктах.

COVID-19 нашли у жителей деревни Бегуницы Волосовского района, города Волхов, Всеволожска (5 человек), Кудрово, деревни Старая, Хиврости, поселка Пески, Выборга, Селезнево, Гатчины, Вырицы, Коммунара, Киришей, село Шум, поселка Новоселье, деревни Горбунки, Лопухинки и Кривко.

За сутки 27 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было.

Фото: Piter.TV