В Ленобласти за последние сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

Область вошла в ТОП-3 регионов с наименьшим приростом новых заболевших.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Прирост новых случае за сутки составил 0,4%. 27 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было.

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6513 человека, 4410 человек выздоровели, 70 человек умерли.

Ранее власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом.

Фото: Piter.TV