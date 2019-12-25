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В Ленобласти за последние сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:30
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В Ленобласти за последние сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

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Область вошла в ТОП-3 регионов с наименьшим приростом новых заболевших.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Прирост новых случае за сутки составил 0,4%. 27 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было. 

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6513 человека, 4410 человек выздоровели, 70 человек умерли.

Ранее власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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