В Ленобласти за последние сутки выявили 29 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Прирост новых случае за сутки составил 0,4%. 27 человек выздоровели, летальных случаев зафиксировано не было.
Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6513 человека, 4410 человек выздоровели, 70 человек умерли.
Ранее власти Петербурга и Ленобласти рассказали об общих итогах борьбы с коронавирусом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все