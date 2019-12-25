За последние сутки в Ленобласти выявили 127 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.
Также за сутки были выписаны по выздоровлению 33 человека, 6 человек скончались.
Всего за период пандемии в регионе зарегистрировали 10782 случая вирусной инфекции. На данный момент количество активных случаев составляет 4411.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что кафе и рестораны Выборга будут работать до 23 часов.
Фото: Piter.TV
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