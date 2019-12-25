За последние сутки в Ленобласти выявили 127 новых случаев заболевания COVID-19

Количество новых случаев в сутки продолжает расти.

За последние сутки на территории Ленобласти выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки были выписаны по выздоровлению 33 человека, 6 человек скончались.

Всего за период пандемии в регионе зарегистрировали 10782 случая вирусной инфекции. На данный момент количество активных случаев составляет 4411.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кафе и рестораны Выборга будут работать до 23 часов.

Фото: Piter.TV