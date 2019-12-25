Кафе и рестораны Выборга будут работать до 23 часов

Новое постановление Правительства Ленинградской области вступило в силу с 23 октября.

Сферу развлечений и досуга Выборга затронули новые ограничения. Как сообщило Правительство Ленинградской области, в "красной" зоне деятельность кафе, ресторанов и объектов развлечений разрешена в период с 6 до 23 часов. Это ограничение не коснется столовых предприятий и общепита на вокзалах и автозаправочных станциях.

Работа отделов ЗАГС также скорректирована. Так в "красной" зоне в торжествах могут участвовать не более 10 человек. Применение масок или респираторов обязательно во всех районных ЗАГСах.

Отметим, что постановление вступило в силу с 23 октября.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт кровли выборгской школы №7 завершат до ноября.

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