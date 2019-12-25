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Новые случаи коронавируса обнаружены в 23 населенных пунктах Ленобласти
Сегодня, 17:59
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lizapoluda

Новые случаи коронавируса обнаружены в 23 населенных пунктах Ленобласти

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В списке зараженных оказались жители 7-ти районов.

По состоянию на четверг, 16 сентября, в 23 населенных пунктах 7 районов Ленинградской области были зафиксированы новые случаи коронавируса. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, Кудрово, Янино-1, Сертолово, Лиголамби, поселка имени Морозова, Старой, Романовка, поселка имени Свердлова, Выбога, Рощино, Ленинского, Кировских дач, Гвардейского, Гатчины, Малого Верево, Коммунара, Киришей, Кировска, Путилово, Алеховщины, Приозерска, Кузнечного.

Ранее мы рассказали о том, что Петербург снова опередил регионы по числу смертей от COVID-19.

Фото:  Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область, статистика
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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