Новые случаи коронавируса обнаружены в 23 населенных пунктах Ленобласти

В списке зараженных оказались жители 7-ти районов.

По состоянию на четверг, 16 сентября, в 23 населенных пунктах 7 районов Ленинградской области были зафиксированы новые случаи коронавируса. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, Кудрово, Янино-1, Сертолово, Лиголамби, поселка имени Морозова, Старой, Романовка, поселка имени Свердлова, Выбога, Рощино, Ленинского, Кировских дач, Гвардейского, Гатчины, Малого Верево, Коммунара, Киришей, Кировска, Путилово, Алеховщины, Приозерска, Кузнечного.

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Фото: Piter.TV