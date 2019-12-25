Новые случаи коронавируса найдены в 25 населенных пунктах Ленобласти

Как и за прошедшие сутки, болезнь проявилась у жителя 12 районов.

По состоянию на среду, 15 сентября, в 25 населенных пунктах 12 районов Ленинградской области были обнаружены новые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Захонья, Всеволожска, Мурино, Кудрово, Лиголамби, Старой, Романовки, Вирок, Кальтино, Орово, Выбога, Рощино, Советского, Приморска, Гатчины, Никольского, Кингисеппа, Киришей, Кировска, Отрадного, Кипени, Луги, Подпорожья, Приозерска, Тихвина.

Ранее мы рассказали о том, что в России зафиксировано 5 670 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV