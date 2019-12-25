Новые случаи коронавируса найдены в 25 населенных пунктах Ленобласти

По состоянию на среду, 15 сентября, в 25 населенных пунктах 12 районов Ленинградской области были обнаружены новые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Тест показал положительный результат у жителей Захонья, Всеволожска, Мурино, Кудрово, Лиголамби, Старой, Романовки, Вирок, Кальтино, Орово, Выбога, Рощино, Советского, Приморска, Гатчины, Никольского, Кингисеппа, Киришей, Кировска, Отрадного, Кипени, Луги, Подпорожья, Приозерска, Тихвина.
Ранее мы рассказали о том, что в России зафиксировано 5 670 новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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