Новые штаммы гриппа могут "атаковать" Россию

Специалисты отмечают, что многие из тех, кто заболеет, смогут справиться с вирусом за неделю. Но не исключены и летальные исходы.

Россиян предупреждают, что их скоро может настигнуть два новых штамма гриппа. В 2017 году граждане не делали прививки от этих видов гриппа и это значит, что все оказались беззащитны перед этой болезнью. Об этом сообщают российские СМИ.

На стенде Роспотребнадзора во Владивостоке отмечается, что многие из тех, кто заболеет, смогут справиться с вирусом за неделю, остальные заболеют куда серьезнее. Также, не исключены и смертельные исходы болезни.

Ранее руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства" Сусанна Харит рассказала, что же лучше: сделать прививку против гриппа или переболеть?

В этом сезоне от гриппа планируется привить 44,9% всего населения Петербурга, это 2 миллиона 370 тысяч человек.

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