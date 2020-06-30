Философия бренда останется неизменной, несмотря на возможные отличия будущих эпизодов.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что новые сезоны "Смешариков" планируют запустить до 2025 года. Об этом заявила продюсер анимационного проекта Юлия Николаева.

Николаева отметила, что философия бренда останется прежней, несмотря на возможные отличия будущих эпизодов. Планируется отснять сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Также компания рассматривает возможность снять полнометражный фильм.

В новом сезоне представят 52 серии. Над сериалом по-прежнему работают художественный руководитель Анатолий Прохоров, ведущий режиссер Денис Чернов, сценаристы Дмитрий Яковенко и Светлана Мардаголимова, а также композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев.

Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер мультфильма "Душа" от Pixar.

Видео:смешарики/YouTube