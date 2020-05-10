  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:49
4691
fvbykov
Код вставки плеера

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

0 0

В России на данный момент зарегистрировано 209 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 5,5%. По регионам новые случаи распределены следующим образом.

На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5551 заболевший. Далее идет Подмосковье (1133 человека) и Петербург (414 человек). После них в списке идут Нижегородская (262) и Свердловская (238) области, Волгоградская область (119 человек), Краснодарский край (99), Дагестан (93), Тамбовская (91), Челябинская (90), Калужская, Тульская и Ростовская области (по 89 человек), Рязанская область (88 человек), Татарстан (85 человек).

Остальные регионы указаны на схеме.

Отметим, что накануне глава ООН Антониу Гутерриш в своем обращении заявил, каким образом права человека могут и должны быть ориентиром в борьбе с пандемией COVID-19 и ликвидации ее последствий. Люди и их права должны быть на первом плане и в центре внимания, напомнил генсек ООН. 

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте

Фото: стопокоронавирус.рф

Теги: коронавирус, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Vitalina83
Сегодня 12:05

Познакомиться с мужчинами старше 30 лет
для интимных встреч и удовлетворять друг друга 
на вашей территории мои интимные фотки и видео контакты:  https://ruprivate.club/

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии