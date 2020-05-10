Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая

В России на данный момент зарегистрировано 209 688 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны. По данным ИЦК, прирост составил 5,5%. По регионам новые случаи распределены следующим образом.

На первом месте "рейтинга" снова расположилась Москва – 5551 заболевший. Далее идет Подмосковье (1133 человека) и Петербург (414 человек). После них в списке идут Нижегородская (262) и Свердловская (238) области, Волгоградская область (119 человек), Краснодарский край (99), Дагестан (93), Тамбовская (91), Челябинская (90), Калужская, Тульская и Ростовская области (по 89 человек), Рязанская область (88 человек), Татарстан (85 человек).

Остальные регионы указаны на схеме.

Отметим, что накануне глава ООН Антониу Гутерриш в своем обращении заявил, каким образом права человека могут и должны быть ориентиром в борьбе с пандемией COVID-19 и ликвидации ее последствий. Люди и их права должны быть на первом плане и в центре внимания, напомнил генсек ООН.

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте

Фото: стопокоронавирус.рф