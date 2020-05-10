За сутки от коронавируса в России излечилось 1 462 человека.

В России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные на 10 мая выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Прирост составил 5,5%. Отмечается, что выявлено активно 4674 (42,4%) заболевших без клинических проявлений

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 209 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

За сутки от коронавируса в России излечилось 2390 человек. За весь период — 34 306.

За минувшие сутки скончалось 88 человек с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1915 человек.

Отметим, что накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович поделилась своей методикой мытья рук – способом предотвращения распространения инфекций, включая COVID-19. Процедура должна занимать 40-60 секунд.

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте

Фото: стопкоронавирус.рф