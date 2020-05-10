В России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные на 10 мая выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Прирост составил 5,5%. Отмечается, что выявлено активно 4674 (42,4%) заболевших без клинических проявлений
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 209 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
За сутки от коронавируса в России излечилось 2390 человек. За весь период — 34 306.
За минувшие сутки скончалось 88 человек с подтверждённым диагнозом "коронавирус". Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1915 человек.
Отметим, что накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович поделилась своей методикой мытья рук – способом предотвращения распространения инфекций, включая COVID-19. Процедура должна занимать 40-60 секунд.
Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте
Фото: стопкоронавирус.рф
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