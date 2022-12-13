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Гатчинскому дворцу передали 18 предметов искусства, отобранных у контрабандистов
Сегодня, 9:58
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Гатчинскому дворцу передали 18 предметов искусства, отобранных у контрабандистов

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Культурные ценности были изъяты у злоумышленников в период с 2011 по 2016 г.г.

Представители Минкульта РФ передали музею-заповеднику "Гатчина" 18 культурных ценностей, которые были изъяты у контрабандистов в период с 2001 по 2016 г.г. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Злоумышленники попытались незаконно вывести из страны 6 икон, посеребренный медный сервировочный поднос конца XIX века, а также 10 монет XX века и картина "Парусники" конца XIX-начала XX века, написанная известным художником.

В частности, музей получил икону "Святой апостол Лука" в окладе конца XVIII-начала XIX века. Все культурные ценности стали частью экспозиции музея.

Ранее мы сообщили о том, что в  оранжерее парка "Монрепо" зацвела сирень.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Гатчина"

Теги: гатчинский дворец, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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