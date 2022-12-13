Гатчинскому дворцу передали 18 предметов искусства, отобранных у контрабандистов

Культурные ценности были изъяты у злоумышленников в период с 2011 по 2016 г.г.

Представители Минкульта РФ передали музею-заповеднику "Гатчина" 18 культурных ценностей, которые были изъяты у контрабандистов в период с 2001 по 2016 г.г. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Злоумышленники попытались незаконно вывести из страны 6 икон, посеребренный медный сервировочный поднос конца XIX века, а также 10 монет XX века и картина "Парусники" конца XIX-начала XX века, написанная известным художником.

В частности, музей получил икону "Святой апостол Лука" в окладе конца XVIII-начала XIX века. Все культурные ценности стали частью экспозиции музея.

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Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Гатчина"