В оранжерее парка "Монрепо" зацвела сирень

Цветущие кусты отправятся в Петербург на фестиваль.

Посреди зимы в оранжерее выборгского парка "Монрепо" зацвела сирень. Цветущие кусты отправятся в Петербург. Об этом рассказали в музее-заповеднике.

В Петербурге состоится фестиваль искусства парфюмерии, кулинарии и живописи "Февральская Сирень". Он пройдёт в Белом зале Капеллы 3-5 февраля.

Организатором мероприятия стала Гильдия парфюмеров. Посетителей ждут цветущие кусты сирени; авторские ароматы коллекции "Сиреневые истории" от Гильдии парфюмеров; парфюмерный мастер-класс, возможность создать незабываемый аромат и окунуться в волшебный мир парфюмерии; художественный мастер-класс "Рисуем ароматными красками"; "Сиреневое лакомство", создание десерта и кондитерское шоу; фотозона, красивые кадры на память, профессиональная съёмка.

Ранее в Александровском дворце зацвела сирень.

Фото: Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"