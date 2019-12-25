Новые правила выгула собак в Петербурге вынесено на общественные обсуждения

Собак старше трех месяцев в Петербурге можно будет выгуливать только на поводке, а собак выше 40 см в холке – еще и в намордниках.

Депутаты ЗакСа Петербурга приняли решение о проведении общественных обсуждений новых правил выгула собак в городе. Обсуждения пройдут на сайте ЗакСа и продлятся два месяца.

Как заявил соавтор законопроекта о правилах выгула собак, депутат ЗакСа Денис Четырбок, парламентарии ожидают комментарии, замечания от жителей Петербурга.

Рабочая группа ЗакСа работала над новыми правилами выгула собак в течение девяти месяцев. Результатом этой работы стал законопроект, положения которого предусматривают, что собак старше трех месяцев в Петербурге можно будет выгуливать только на поводке, а собак выше 40 см в холке – еще и в намордниках. Хозяин при этом должен быть трезвым и старше 16 лет. Законопроект также определяет места, где запрещен выгул собак. Штрафы за нарушение правил составят от тысячи рублей.

Ранее штрафы за нарушения работы такси введут в Петербурге.

Фото: Pxhere