В петербурге открыли 320 отелей за год

Пик активности отельеров пришёлся на май, июль и сентябрь.

За 2022 год в Северной столице начали работу 320 новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-отельеров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса Check in.

В целом по РФ количество новых мест размещения для путешественников возросло на 35,6% (примерно с 3,5 тыс. до 5 тыс. гостиниц и отелей). При подсчётах аналитики ориентировались на данные ОКВЭД 55 о местах для временного проживания.

Больше всего гостиниц в Северной столице открылось за май, июль и сентябрь. Город стал третьим в списке российских регионов с самыми активными отельерами, уступив в рейтинге Краснодарскому краю и Москве.

Ранее мы сообщили о том, что доля свободных помещений на Невском проспекте снизилась с начала года.

Фото: Piter.TV