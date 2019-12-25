  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербурге открыли 320 отелей за год
Сегодня, 11:55
148
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В петербурге открыли 320 отелей за год

0 0

Пик активности отельеров пришёлся на май, июль и сентябрь.

За 2022 год в Северной столице начали работу 320 новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-отельеров. Об этом сообщает РИА Новости,  ссылаясь на исследование сервиса Check in.

В целом по РФ количество новых мест размещения для путешественников возросло на  35,6% (примерно с 3,5 тыс. до 5 тыс. гостиниц и отелей). При подсчётах аналитики ориентировались на данные ОКВЭД 55 о местах для временного проживания. 

Больше всего гостиниц в Северной столице открылось за май, июль и сентябрь. Город стал третьим в списке российских регионов с самыми активными отельерами, уступив в рейтинге  Краснодарскому краю и Москве. 

Ранее мы сообщили о том, что доля свободных помещений на Невском проспекте снизилась с начала года.

Фото: Piter.TV

Теги: отели, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии