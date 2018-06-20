Новые ограничения: шоссе Революции перекроют до конца мая

На этом участке дороги будут строить трамвайные пути.

В понедельник, 8 апреля, стало известно о том, что шоссе Революции перекроют до конца мая. Об этом сообщает ГАТИ.

На участке по улице Потапова в створе шоссе Революции будут строить трамвайные пути "Чижик". Ограничение будет действовать до 24 мая. Известно, что движение будет осуществляться по временной дороге. При этом попасть на улицу Потапова будет возможно лишь со стороны Ириновского проспекта.

Кроме того, с 10 по 23 апреля ограничено движение транспорта по Кустарному переулку на участке от Никольского переулка из-за прокладки газопровода.

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