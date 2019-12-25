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Новые ограничения для электросамокатов вступят в силу с 15 августа в Петербурге
Сегодня, 21:55
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Новые ограничения для электросамокатов вступят в силу с 15 августа в Петербурге

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Подписались под документом "Whoosh", "Яндекс Go", "Buzyfly" и "Юрент".

Кикшеринговые компании подписали дополнительное соглашение с Комитетом по транспорту. Новые ограничение вступят в силу уже с 15 августа в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо ограничений для электросамокатов на передвижение в Петергофе, парках Дубки в Сестрорецке и "Остров Фортов", сквере Инчхон и по Канонерскому тоннелю, не получится припарковаться на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов. 

Подписались под документом "Whoosh", "Яндекс Go", "Buzyfly" и "Юрент".

Фото: ВКонтакте / Яндекс Go

Теги: кикшеринговые компании, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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