Любителям электросамокатов могут запретить на них кататься в Кронштадте и Петергофе

По словам зампреда комитета по транспорту, Дмитрия Ваньчкова, предложение о введении дополнительных запретов и ограничений для электросамокатов было вынесено на обсуждение и может вступить в силу уже к 15 августа текущего года.
Одной из ключевых мер, предложенных в рамках инициативы, является полный запрет на езду электросамокатов в нескольких популярных туристических и рекреационных локациях города.
В частности, катание на электросамокатах может быть запрещено в Петергофе, в парке Дубки в Сестрорецке, по Канонерскому тоннелю, в парке "Остров Фортов" и в сквере Инчхон. Эти меры призваны улучшить безопасность и комфорт для пешеходов и других посетителей этих мест.
Также на 93 уличных участках скорость может быть ограничена до 15 км/ч, а в шести ключевых местах Северной столицы, включая Марсово поле, ограничение может составить всего 10 км/ч.
Представители властей утверждают, что такие шаги необходимы для обеспечения безопасности и удобства всех жителей и гостей города.
Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, как не попасть в ДТП с электросамокатом.
Фото: Piter.TV
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