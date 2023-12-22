Новые курорты появятся в Петербурге и ещё в восьми российских регионах

В рамках программы комплексного развития территорий на прибрежных зонах России планируется создание новых курортов в девяти регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного развитию проекта федеральных круглогодичных курортов под названием "Пять морей и озеро Байкал".
Список регионов, в которых появятся новые курорты, включает Петербург, Краснодарский край, Крым, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Приморский край и Бурятию.
Как отметил глава государства, работа в рамках данной национальной программы по туризму началась ещё в 2021 году совместно с региональными властями и бизнесом, и уже продемонстрировала свою эффективность.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжают строить станции метрополитена.
Фото: Piter.TV
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