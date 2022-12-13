В Смольном выбрали названия нескольким скверам, садам и проездам

Безымянные зелёные зоны получили названия, которые определила городская топонимическая комиссия.

Топонимическая комиссия Петербурга выбрала наименования для ряда ранее безымянных зелёных зон города. О том, какие названия получили проезды, скверы и проезды, сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на соответствующее постановление.

В Северной столице можно будет прогуляться по таким объектам, как Андреевский бульвар, скверы Анны Зеленовой и Владимира Шалимова, сад особняка Кирштена. Также в городе появится сады Милосердия и Слепых Слухачей, Прядильный сквер и т.д.

Контроль над присвоением объектам названий будет осуществлять вице-губернатор Петербург Борис Пиотровский. В данный момент постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный передаст дорожным подрядчикам 4 млн рублей на стройматериалы.

Фото: Piter.TV