Смольный передаст дорожным подрядчикам 4 млн рублей на стройматериалы

КРТИ изменил стоимость четырёх объектов в рамках адресной инвестиционной программы.

Правительство Петербурга передаст дорожным подрядчикам в городе почти 4 млрд рублей в связи с заметным ростом стоимости стройматериалов. Об этом рассказал "Деловой Петербург", ссылаясь на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Ведомство изменило стоимость четырёх объектов в рамках адресной инвестиционной программы. Так, подземный пешеходный переход у "Лахта Центра" стал дороже на 270 млн рублей. Дополнительный 1 млрд рублей необходим для создания двух съездов к Приморскому шоссе. Аналогичная сумма требуется для окончания второго этапа реконструкции Петрозаводского шоссе. На этом же участке ведёся строительство двухуровневевой транспортной развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе. На неё выделили почти 4 млрд рублей.

Кроме того, Смольный добавит 939 млн рублей на строительство развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году 52 новых нерегулируемых перехода появятся в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры