В 2023 году 52 новых нерегулируемых перехода появятся в Петербурге

Работы по нанесению разметке планируются в 15-ти районах города.

В Смольном согласовали адресную программу по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов на 2023 год. Работы по нанесению дорожной разметки намечены в 15-ти районах города. Они пройдут с середины апреля до начала октября. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Северной столицы.

Всего в список вошли 52 адреса, расположенные на территориях Василеостровского, Калининского, Кировского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Курортного, Московского, Невского, Петроградского, Приморского, Фрунзенского, Центрального, Пушкинского и Петродворцового районов. На каждом из адресов появятся дорожные знаки и "зебры".

Кроме того, на ряде объектов дорожники установят искусственные неровности и светофоры близи пешеходных переходов.

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Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга