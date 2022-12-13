Университетские кампусы мирового уровня хотят развивать в Петербурге

На различной стадии реализации в городе находятся стратегически важных проекта по развитию научно-образовательной инфраструктуры. Речь идёт об ИТМО Хайпарк, едином университетском городке СПбГУ и технополисе "Политех".

Университетские кампусы мирового уровня планируют развивать в Северной столице. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи с помощником президента РФ Владимира Путина Андрея Фурсенко, передала пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, на различной стадии реализации в городе находятся стратегически важных проекта по развитию научно-образовательной инфраструктуры. Речь идёт об ИТМО Хайпарк, едином университетском городке СПбГУ и технополисе "Политех". Кроме того, власти Петербурга продумывают реорганизацию Академического университета имени Ж. И. Алферова РАН.

В следующем году Российская академия наук будет отмечать 300-летний юбилей. К круглую дату в Северной столице пройдёт заседание президиума РАН. Предполагается, что федеральный план празднования будет включено проведение ремонтно-восстановительных работ в здании научного центра РАН на Университетской набережной.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возрастёт количество площадок для раздельного сбора мусора.

Фото: пресс-служба Смольного