В Петербурге возрастёт количество площадок для раздельного сбора мусора

Число точек с контейнерами для различных отходов увеличится на 50% по сравнению с позапрошлым годом.

До конца февраля 2023 года количество площадок для раздельного сбора мусора в Петербурге увеличится на 50% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Всего их будет 7 тыс. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Новые контейнеры установят в Приморском и в Выборгском районах. Сейчас они доступны в 6,5 тыс. точках по всему городу. Число площадок до конца зимы увеличится на 500 штук.

Мусор из контейнеров не будут смешивать с другими отходами: его вывоз будет производиться пр помощи специальной техники, его направят на переработку.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге диспансерное наблюдение расширят ещё на два вида заболеваний.

Фото: АО "Невский экологический оператор"