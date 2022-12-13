В Петербурге диспансерное наблюдение расширят ещё на два вида заболеваний

После тестирования проекта эту практику планируют расширить на все городские поликлиники до конца года.

В Петербурге запустят пилотное тестирование диспансерного наблюдения пациентов с онкологическими заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Об этом 1 февраля заявил заместитель председателя комздрава Дмитрий Мотовилов, пишет пресс-служба Смольного.

После тестирования проекта эту практику планируют расширить на все городские поликлиники до конца года. В рамках диспансерного наблюдения петербуржцев распределяют по приоритетным группам в зависимости от категории риска и состояния их здоровья. После этого для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план обследований.

В рамках проактивного диспансерного наблюдения поликлиники сами приглашают пациентов на приём. Их обзванивают врачи или голосовой помощник линии 122, предлагая разные варианты даты и времени посещения.

Фото: Piter.tv

