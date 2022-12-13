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Новые меры поддержки туризма разрабатывают в Петербурге
Сегодня, 12:40
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Новые меры поддержки туризма разрабатывают в Петербурге

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Половину балансодержателей отрасли в городе намерены освободить от имущественного и земельного налога.

Комитет по развитию туризма Северной столицы готов поддержать представителей отрасли в связи с частичным восстановлением внутренних турпотоков. Как передаёт пресс-служба ведомства, по итогам 2022 года показатель составил 8,07 млн путешественников.

При этом гости из-за рубежа, составлявшие раньше 50% турпотока, всё ещё не спешат навестить город. Замещение турпотока выходцами из дружественных стран займет как минимум 3 года, считают чиновники.

На данный момент половину балансодержателей отрасли в городе намерены освободить от имущественного и земельного налога.

Ранее мы сообщили о том, что авиамаршрут из Москвы в Петербург стал самым популярным у россиян.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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