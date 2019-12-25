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Новые контракты с Ерохиным и Суторминым согласовал "Зенит"
Сегодня, 21:35
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Новые контракты с Ерохиным и Суторминым согласовал "Зенит"

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Контракт главного тренера "Зенита" Сергея Семака истекает в июне текущего года

Во вторник, 5 апреля, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил о будущем футболистов Александра Ерохина, Магомеда Оздоева, Алексея Сутормина и Сергея Семака в петербургском клубе, передает bobsoccer.ru.

Так, новые контракты уже согласовали с Ерохиным и Суторминым. Оздоев находится в процессе. Кроме этого, контракт главного тренера "Зенита" Сергея Семака истекает в июне текущего года. Медведев надеется, что он будет продлён автоматически.

Ранее мы писали, что Сергей Семак рассказал об эмоциональном состоянии Артема Дзюбы. Сейчас нападающий готовится к матчу против "Арсенала".

Фото: Piter.tv
 

Теги: ерохин, зенит, сергей семак, сутормин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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