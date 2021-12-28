Сергей Семак рассказал об эмоциональном состоянии Артема Дзюбы

Сейчас нападающий готовится к матчу против "Арсенала".

Тренер "Зенита" Сергей Семак сказал о том, что у Артема Дзюбы "нормальное состояние", он готовится к матчу. Накануне стало известно о том, что нападающий отказался играть за сборную Россию по "семейным обстоятельствам". Всего в сборную вызвали 7 игроков сине-бело-голубых.

Понятно, что сейчас, наверное, всем непросто, тем не менее, ребята профессионально выполняют свою работу и мы стараемся делать максимум от нас зависящее, чтобы хорошо играть и побеждать. Сергей Семак.

Ситуация с травмированными игроками, по словам тренера, практически не изменилась. Деян Ловрен проходит реабилитацию. Кроме того, он получил вызов в национальную сборную Хорватии.

Что касается Димы Чистякова, думаю, все будет нормально и он сможет принять участие в матче. Что касается Магомеда Оздоева, то он начинает с сегодняшнего дня тренироваться в общей группе. У Вендела дисквалификация, не сможет принять участие. И заболел Саша Ерохин, он нам тоже, к сожалению, не поможет в следующем матче. Про Одоевского тоже говорили — не готов.

В субботу, 19 марта, "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом". Матч пройдет на "Газпром Арене".

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов