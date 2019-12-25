Безымянным скверам в Петербурге продолжают присваивать названия

Решение приняла Топонимическая комиссия города.

В Северной столице продолжается присвоение названий безымянным скверам. На этот раз решение о наименовании зелёных насаждений вынесла Топонимическая комиссия Петербурга. Соответсвующее постановление подписал губернатор Александр Белов.

Так, участок в Комарово на пересечении Привокзальной и 4-й Дачной улиц решено назвать в честь архитектора Николая Никонова. Сквер на площади Свободы в Сестрорецке будет носить имя Виллима Геннина (инженера и сподвижника I). Неподалёку от участка находится Сестрорецкий оружейный завод, строительством которого руководил деятель.

По словам члена Топонимической комиссии Андрея Рыжкова, мемориальные названия были предложены рядом организаций и ведомств.

Ранее мы сообщили о том, что сквер на Ивановской улице в Петербурге назвали в честь звезды "Иронии судьбы" Андрея Мягкова.

Фото: Piter.TV