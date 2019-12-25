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Безымянным скверам в Петербурге продолжают присваивать названия
Сегодня, 9:55
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Безымянным скверам в Петербурге продолжают присваивать названия

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Решение приняла Топонимическая комиссия города.

В Северной столице продолжается присвоение названий безымянным скверам. На этот раз решение о наименовании зелёных насаждений вынесла  Топонимическая комиссия Петербурга. Соответсвующее постановление подписал губернатор Александр Белов.

Так, участок в Комарово на пересечении Привокзальной и 4-й Дачной улиц решено назвать в честь архитектора Николая Никонова. Сквер на площади Свободы в Сестрорецке будет носить имя Виллима Геннина (инженера и сподвижника I). Неподалёку от участка находится Сестрорецкий оружейный завод, строительством которого руководил деятель.

По словам члена Топонимической комиссии Андрея Рыжкова, мемориальные названия были предложены рядом организаций и ведомств. 

Ранее мы сообщили о том, что сквер на Ивановской улице в Петербурге назвали в честь звезды "Иронии судьбы" Андрея Мягкова.

Фото: Piter.TV

Теги: безымянные территории, зеленые насаждения, санкт-петербург, скверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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