На Салтыковской и в Сестрорецке появятся газоавтозаправки

Новые газовые автозаправки построят в двух районах Петербурга

ООО "Газпром газомоторное топливо" получило разрешение на строительство газозаправочных станций в Курортном и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Заправки будут расположены на Салтыковской дороге и на Приозёрной улице в Сестрорецке. Они предназначены для заправки легковых и грузовых автомобилей, а также для сервисного обслуживания водителей и пассажиров.

Строительство газозаправочных станций будет осуществлено за счет собственных средств инвестора в рамках стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга "Строительство сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций".

Ранее сообщалось, что в Петербурге кочегары прошли переобучение для работы на газовых котельных.

Фото: Piter.TV