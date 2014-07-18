В Петербурге кочегары прошли переобучение для работы на газовых котельных

Обучение проходило в межотопительный сезон, чтобы к сентябрю сотрудники уже были готовы к работе.

До конца 2023 года все угольные и мазутные котельные Петербурга перейдут на "чистое" топливо. ГУП "ТЭК СПб" организовал переобучение для сотрудников устаревших котельных. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 13 октября.

До конца этого года планируется переоснастить оставшиеся 22. В модернизированных котельных должны работать специалисты с соответствующей квалификацией. Инициатива ГУП "ТЭК Санкт-Петербург" позволила сохранить коллектив и повысить компетенцию рабочих. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Обучение проходило в межотопительный сезон, чтобы к сентябрю сотрудники уже были готовы к работе. На курс поступили 136 кочегаров угольных котельных. Каждый из них сдавал экзамен. Порядка 50% специалистов приступили к новой работе.

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Видео: пресс-служба Комитета по энергетике Петербурга