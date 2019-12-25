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В Ленобласти заработали новые газовые котельные
Сегодня, 16:23
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В Ленобласти заработали новые газовые котельные

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Перевооружение источников теплоснабжения к новому отопительному сезону выполнено АО "Выборгтеплоэнерго".

Котельные на природном газе заработали в поселках Рябово и Красная Долина Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Перевооружение источников теплоснабжения к новому отопительному сезону выполнено АО "Выборгтеплоэнерго". Блок-модульные котельные оснащены передовыми системами регулировки и безопасности, диспетчеризации, погодозависимой автоматикой, узлами учета ресурсов. Проложен подземный газопровод от места присоединения до здания котельной, произведен монтаж к котлам, горелкам, мультиблокам, смонтированы регуляторы давления газа, вспомогательное оборудование к сети газопотребления.

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Фото: администрация Ленобласти

Теги: газ, газовые котельные
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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