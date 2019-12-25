Петербург станет первым городом в РФ, который полностью переведут на экологически чистые виды топлива

Всего под газовое топливо будет переоборудовано 14 котельных.

Северная столица станет первым регионом России, который полностью переведут на экологически чистое топливо. Соответствующая программа газификации будет реализована в соответствии с поручением президента страны. Об этом сообщил председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Руководитель подчеркнул, что перевод города на газ будет означать не только экологическую безопасность, но и значительную экономию средств. Так, мазут и уголь обходятся Петербургу дороже из-за трудностей с логистикой и поддержанием технически пригодного состояния этих видов топлива.

Всего под газовое топливо будет переоборудовано 14 котельных. Ещё в 7-ми установят электрические котлы. Один источник тепла закроют, но это не повлияет на обеспечение потребителей.

Ранее мы сообщили о том, что расходы на строительство петербургского метро составят 30 млрд рублей в 2024 году.

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