Расходы на строительство петербургского метро составят 30 млрд рублей в 2024 году

Многие документы уже проходят госэкспертизу, а при её успешном прохождении может быть запущено сразу несколько проектов в сфере метростроения.

В 2024 году на строительство петербургской подземки заложено 30 млрд рублей расходов. Такая сумма прописана в адресно-инвестиционной программе проекта бюджета Северной столицы на указанный период. Об заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Чиновник отметил, что увеличение финансирования будет возможно в случае выхода транспортного блока на полноценные темпы осуществления работ. Многие документы уже проходят госэкспертизу, а при её успешном прохождении может быть запущено сразу несколько проектов в сфере метростроения.

Напомним, что глава Дирекции транспортного строительства (ДТС) заявил о создании трёх новых станций петербургской подземки в 2024 году. Речь идёт о "Казаковской" и "Путиловской" на Красносельско-Калининской линии, а также о "Большом проспекте" на Лахтинско-Правобережной линии. За строительство подземки отвечает "Метрострой Северной столицы": в конце 2021 года компания обрела статус единственного поставщика на проектирование, строительство и реконструкцию объектов метрополитена в городе на Неве.

Фото: Piter.TV