Новые ели высадили напротив "Газпром Арены"

Хвойные, которые ранее украшали территорию у стадиона, вырубили в конце августа.

Аллею на Крестовском острове напротив "Газпром Арены" вновь украсили деревья. Об этом 6 августа сообщил очевидец из группы "Лахта Онлайн. Приморский район".

Голубые ели около стадиона вырубили в ночь с 22 на 23 августа. Многие петербуржцы расстроились, ведь хвойные в течение многих лет украшали территорию, но оказалось, что деревья болели, и такая мера была необходимой. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" власти пообещали привести аллею в порядок и высадить новые деревья.

"Еловая аллея представляла очень печальное зрелище! Все сделано правильно", - написал один из пользователей Сети.

В пятницу, 6 сентября, обещание исполнили и около памятника Кирова появились молодые ели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Коломягах открыли парк усадьбы Орловых-Денисовых.

Фото: vk.com/lahta_spb