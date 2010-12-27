Новые ели высадили напротив "Газпром Арены"

Аллею на Крестовском острове напротив "Газпром Арены" вновь украсили деревья. Об этом 6 августа сообщил очевидец из группы "Лахта Онлайн. Приморский район".
Голубые ели около стадиона вырубили в ночь с 22 на 23 августа. Многие петербуржцы расстроились, ведь хвойные в течение многих лет украшали территорию, но оказалось, что деревья болели, и такая мера была необходимой. В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" власти пообещали привести аллею в порядок и высадить новые деревья.
"Еловая аллея представляла очень печальное зрелище! Все сделано правильно",
- написал один из пользователей Сети.
В пятницу, 6 сентября, обещание исполнили и около памятника Кирова появились молодые ели.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Коломягах открыли парк усадьбы Орловых-Денисовых.
Фото: vk.com/lahta_spb
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