Петербург закупит новые электробусы вологодского производства

Более 50% комплектующих для этих транспортных средств уже производятся в РФ.

Первые электробусы для Петербурга будут поставлены вологодской компании. Результаты аукциона, проведенного ГУП "Пассажиравтотранс", были объявлены накануне на портале госзакупок.

Победителем конкурса стала компания "Транс-Альфа", снизившая начальную цену контракта с 1,012 млрд до 834,9 млн рублей.

В рамках первой закупки для Северной столице поставят 22 односекционных электробуса, способных проехать до 240 км с одним зарядом. Более 50% комплектующих для этих транспортных средств уже производятся в РФ: предполагается, что данный показатель будет только расти.

Ранее мы сообщили о том, что автотранспортный класс на базе школы создали в Петербурге.

Фото: Piter.TV