Новые детские сады откроют в Гатчине, Новоселье и Кудрово

ГАУ "Леноблгосэкспертиза" выдала положительные заключения проектам строительства каждого из объектов.

В Гатчине, посёлке Новоселье Ломоносовского района и в Кудрово будут возводить новые детские сады. Соответствующие положительные заключения проектам строительства выдала ГАУ "Леноблгосэкспертиза".

Самый крупный соцобъект появится в поселке Новосёлье, где откроют садик на 350 мест. Два детских сада в Кудрово примут 265 и 110 малышей. Наконец, дошкольное учреждение в Гатчине рассчитано на 160 детей.

В каждом из зданий будут обустроены современные помещения для досуга, музыкальные и спортивные классы, кабинеты психолога и логопеда, игровые зоны на открытом воздухе с безопасными покрытиями и навесами.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино открылась детская поликлиника.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)