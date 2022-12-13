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Новые детские сады откроют в Гатчине, Новоселье и Кудрово
Сегодня, 10:57
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Новые детские сады откроют в Гатчине, Новоселье и Кудрово

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ГАУ "Леноблгосэкспертиза" выдала положительные заключения проектам строительства каждого из объектов.

В Гатчине, посёлке Новоселье Ломоносовского района и в Кудрово будут возводить новые детские сады. Соответствующие положительные заключения проектам строительства выдала ГАУ "Леноблгосэкспертиза".

Самый крупный соцобъект появится в поселке Новосёлье, где откроют садик на 350 мест. Два детских сада в Кудрово примут 265 и 110 малышей. Наконец, дошкольное учреждение в Гатчине рассчитано на 160 детей. 

В каждом из зданий будут обустроены современные помещения для досуга, музыкальные и спортивные классы, кабинеты психолога и логопеда, игровые зоны на открытом воздухе с безопасными покрытиями и навесами. 

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино открылась детская поликлиника.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: детские сады, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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