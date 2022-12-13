В Мурино открылась детская поликлиника

Здесь принимают педиатры, невролог, офтальмолог, ЛОР, кардиолог, эндокринолог, стоматолог и гастроэнтеролог.

В Ленинградской области открылась Муринская детская поликлиника. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

В новых помещениях на Воронцовском бульваре, 21, принимают педиатры, невролог, офтальмолог, ЛОР, кардиолог, эндокринолог, стоматолог и гастроэнтеролог. Здесь также проводятся вакцинация, УЗИ и медицинский массаж.

Отделение на Воронцовском бульваре, 17, также продолжит работу – здесь педиатры будут вести неотложный прием детей с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее на Piter.tv: В 2023 году ремонт ждёт 38 петербургских поликлиник. В 2022-ом ремонт затронул 29 учреждений, кроме того, было закуплено 1,5 тыс. единиц медоборудования.

Фото: Telegram/ Админка Ленобласти